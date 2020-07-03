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Факти / Надзвичайні події

Пожежі в Сибіру: дим скоро досягне Північного полюса

Пожежі в Сибіру зафіксовані на площі в 1,8 млн га. Горять важкодоступні райони Якутії, Магаданського краю і Чукотки.

Згідно з прогнозами від 1 липня, смог від лісових пожеж в Сибіру скоро може досягти Північного полюса. Такі дані оприлюднив науковий співробітник європейської системи моніторингу атмосфери Copernicus Марк Паддінгтон.

За його словами, перенесення диму від лісових пожеж через Північний полюс відбувалося в 2019 році з Канади.

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Червень в Сибіру виявився найспекотнішим за всю історію спостережень. Температура повітря в деяких регіонах досягала 38°.

Також лісові пожежі в Сибіру в цьому році побили рекорд 2019 року з викиду вуглекислого газу в атмосферу. У 2020 році він склав 59 мегатонн.

У тундрі зафіксована найпівнічніша пожежа в історії спостережень. Він знаходиться в 50 км від Північно Льодовитого океану.

Пожежі в Україні

Навесні 2020 року Україну також охопили масштабні лісові пожежі. Рятувальники продовжували їх гасити кілька тижнів.

Зокрема, пожежі сталися в Чорнобильському лісі, в Житомирській області та Вишгородському районі Києва. Тоді смог сильно затягнув столицю.

Через сильні і тривалі пожежі Київ кілька разів очолював рейтинг міст світу з найбільш забрудненим повітрям.

Фото: Dreamstime

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