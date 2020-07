Пожежі в Сибіру: дим скоро досягне Північного полюса

Пожежі в Сибіру зафіксовані на площі в 1,8 млн га. Горять важкодоступні райони Якутії, Магаданського краю і Чукотки.

Згідно з прогнозами від 1 липня, смог від лісових пожеж в Сибіру скоро може досягти Північного полюса. Такі дані оприлюднив науковий співробітник європейської системи моніторингу атмосфери Copernicus Марк Паддінгтон.

За його словами, перенесення диму від лісових пожеж через Північний полюс відбувалося в 2019 році з Канади.

A long smoke plume from #Siberia #wildfires was predicted to reach the North Pole in forecasts of aerosol optical depth & total column carbon monoxide initialized at 00z on 1 July 2020 from the #Copernicus Atmosphere Monitoring Service https://t.co/rZyxBH5Ae7 #ArcticFires pic.twitter.com/5Q3upD31Cl

— Mark Parrington (@m_parrington) July 2, 2020