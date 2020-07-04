В Одесской области тело подростка нашли в 20-метровой трубе школьной котельной

В Одесской области тело 17-летнего подростка, пропавшего накануне, обнаружили в 20-метровой трубе школьной котельной.

По предварительным данным, парень совершил самоубийство.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального отделения полиции и спасатели.

30 июня правоохранители получили сообщение о пропаже несовершеннолетнего.

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На его розыск был ориентирован личный состав полиции региона и общественность.

Окончательную причину смерти подростка должен установить судебно-медицинская экспертиза.

Смерть 5-летней девочки в Одессе

В одесской больнице скончалась 5-летняя девочка, которая накануне получила сильные ожоги.

Ребенка госпитализировали из одного из сел области с ожогами 4 степени 35% поверхности тела.