В Одесской области тело подростка нашли в 20-метровой трубе школьной котельной

В Одесской области тело 17-летнего подростка, пропавшего накануне, обнаружили в 20-метровой трубе школьной котельной.
По предварительным данным, парень совершил самоубийство.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального отделения полиции и спасатели.
30 июня правоохранители получили сообщение о пропаже несовершеннолетнего.
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На его розыск был ориентирован личный состав полиции региона и общественность.
Окончательную причину смерти подростка должен установить судебно-медицинская экспертиза.
Смерть 5-летней девочки в Одессе
В одесской больнице скончалась 5-летняя девочка, которая накануне получила сильные ожоги.
Ребенка госпитализировали из одного из сел области с ожогами 4 степени 35% поверхности тела.