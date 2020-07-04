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Факти / Надзвичайні події

На Одещині тіло підлітка виявили у 20-метровій трубі шкільної котельні

В Одеській області тіло 17-річного підлітка, який зник напередодні, виявили у 20-метровій трубі шкільної котельні.

За попередніми даними, хлопець вчинив самогубство.

На місці події працює слідчо-оперативна група територіального відділення поліції та рятувальники.

30 червня правоохоронці отримали повідомлення про зникнення неповнолітнього.

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На його розшук був орієнтований особовий склад поліції регіону та громадськість.

Остаточну причину смерті підлітка має встановити судово-медична експертиза.

На Одещині тіло підлітка виявили у 20-метровій трубі шкільної котельні

Смерть 5-річної дівчинки в Одесі

В одеській лікарні померла 5-річна дівчинка, яка напередодні отримали сильні опіки.

Дитину госпіталізували з одного із сіл області з опіками 4-го ступеня 35% поверхні тіла.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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