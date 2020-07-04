В Запорожской области на дороге Якимовка-Кирилловка возле села Шелюги Якимовского района произошло ДТП.

В результате происшествия пострадали шесть человек, из них четыре ребенка.

По информации ГСЧС, произошло лобовое столкновение двух автомобилей Daewoo Lanos и BMW.

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За рулем Daewoo Lanos был 25-летний водитель, которого зажало конструкциями, его осмотрели медики, сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает.

Из-за ДТП пострадали две девочки двух и семи лет, два мальчика трех и восьми лет, а также 57-летний мужчина.



















В Запорожской области столкнулись автомобили — пострадали четыре ребенка / 5 фотографий

Они все сейчас находятся в больнице под наблюдением врачей.

Недавно на Николаевщине столкнулись два автомобиля, тогда погибли два человека, один был травмирован.

Спасатели выяснили, что конструктивными элементами транспортных средств были зажаты тела погибших водителей обоих автомобилей и травмированного пассажира.