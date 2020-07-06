У результаті ДТП на окружній дорозі Львова одна людина загинула, троє госпіталізовані.

За даними поліції у Львівській області, аварія сталася близько 3.50 на автодорозі Західний обхід міста Львова у селі Зимна Вода Пустомитівського району.

Читайте: У Запорізькій області зіткнулися автівки – постраждали чотири дитини

26-річний водій автомобіля Audi не впорався з керуванням і виїхав на кільце. Після чого він в’їхав в електроопору і зіткнувся з деревом.

Внаслідок ДТП загинув один пасажир, особу якого ще встановлюють. Двох дівчат 17 та 25 років і водія госпіталізували.

Також поліція стверджує, що львів’янин, який був за кермом автомобіля Audi, був п’яний і його затримають за ст. 208 КПК України.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху). Водію загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.







ДТП поблизу Львова: одна людина померла, троє госпіталізовані / 2 фотографии

ДТП на Львівщині

У результаті ДТП на автодорозі Київ-Чоп мікроавтобус Volkswagen зіткнувся з легковиком Audi. Постраждало 11 людей.

Автобус виїхав на смугу зустрічного руху і врізався у легковий автомобіль. За медичною допомогою звернулись 11 осіб. У лікарні водій та двоє пасажирок Audi.