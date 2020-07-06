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Факты / Происшествия

Пожар в Новой Каховке: без крыши над головой остались сотни семей

Из-за пожара в Новой Каховке, который возник в пятиэтажке, сильно пострадали две квартиры, еще около двадцати — залиты водой.

Крыша самого дома выгорел дотла. Убытки и сумму, необходимую для ее капитального ремонта, должна определить специальная комиссия.

Пока жителей, чьи квартиры пострадали от огня, предложили временно приютить в соседнем детском саду, там же организовали и питание.

У кого была возможность, тот временно переехал жить к родственникам или друзьям.

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Между тем полиция задержала 38-летнего мужчину, из-за пьяной халатности которого без крыши над головой остались сотни семей. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения уснул с непогашенной сигаретой.

Теперь ему грозит восемь лет тюрьмы.

Пожар в Новой Каховке возник 5 июля примерно в 15.00. Загорелась одна из квартир пятиэтажки. После этого пламя перекинулось на шиферную крышу.

В результате весь дом был охвачен огнем. Людей сразу же эвакуировали, к счастью пострадавших и погибших не было.

Источник: Надзвичайні новини

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