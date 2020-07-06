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Факти / Надзвичайні події

Пожежа в Новій Каховці: без даху над головою залишились сотні сімей

Через пожежу в Новій Каховці, яка виникла у п’ятиповерхівці, сильно постраждали дві квартири, ще близько двадцяти – залиті водою.

Дах самого будинку вигорів вщент. Збитки і суму, необхідну для його капітального ремонту, повинна визначити спеціальна комісія.

Поки мешканцям, чиї квартири постраждали від вогню, запропонували тимчасовий прихисток у сусідньому дитсадку, там же організували й харчування.

У кого була можливість, той тимчасово переїхав жити до родичів або друзів.

Читайте: Пожежа у Новій Каховці: обласна влада обіцяє відселити мешканців постраждалих квартир

Тим часом поліція затримала 38-річного чоловіка, через п’яне недбальство якого без даху над головою залишилися сотні сімей. Чоловік у стані алкогольного сп’яніння заснув з непогашеною цигаркою.

Тепер йому загрожує вісім років ув’язнення.

Пожежа у Новій Каховці виникла 5 липня приблизно о 15.00. Загорілася одна з квартир п’ятиповерхівки. Після цього полум’я перекинулося на шиферний дах.

В результаті весь будинок був охоплений вогнем. Людей відразу ж евакуювали, на щастя постраждалих і загиблих не було.

Джерело: Надзвичайні новини

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