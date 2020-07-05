Новая Каховка пожар сегодня: жителей обещают отселить (ФОТО и ВИДЕО)

Жителей пятиэтажки, пострадавшей от пожара в Новой Каховке, обещают отселить. Об этом сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев.

Он отметил, что специальный штаб во время заседания примет решение о помощи людям и срочном отселении семей, чьи квартиры пострадали от огня.

Также он отметил, что власти окажут всю необходимую помощь, чтобы преодолеть последствия пожара.

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Пожар в Новой Каховке на улице Букина

В городе Новая Каховка по адресу Букина, 20 примерно в 15.00 возник пожар. Загорелась одна из квартир пятиэтажки. После этого пламя перекинулось на шиферную крышу. Площадь пожара кровли составляла около 2 тыс. кв. м.

В результате весь дом был охвачен пламенем. Людей сразу же эвакуировали, к счастью пострадавших и погибших не было.

В 16.16 огонь был локализован, а в 18.40 — полностью потушен.



















Пожар в Новой Каховке: областная власть обещает отселить жильцов пострадавших квартир / 5 фотографий

Что стало причиной пожара в Новой Каховке

Сейчас точную причину устанавливают. Однако полиция задержала 38-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге своей квартиры, в результате чего огонь перекинулся на крышу всего дома.

Известно, что мужчина употреблял в квартире алкогольные напитки, после чего начал курить на диване и уснул.

Соседи, услышав запах дыма, начали стучать ему в дверь, но им никто не открыл. Тогда они выбили ее и увидели мужчину в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину задержали, полиция открыла уголовное производство по ст. 270 УК Украины — умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Фото: novakahovka.city