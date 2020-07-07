В городе Байонне (Франция) группа пассажиров избила до смерти водителя автобуса, который отказал им в проезде из-за отсутствия масок.

Конфликт произошел на остановке. Водитель вышел к пассажирам, чтобы уладить все. Однако после его отказа пускать пассажиров без масок и билетов, те его жестоко избили, в частности большее число ударов было по голове. 50-летнего мужчину госпитализировали в местную больницу, но спасти его не удалось.

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Правоохранители уже начали расследование, в рамках которого задержали пять человек.

Водители Chronoplus на знак протеста против произвола пассажиров отозвали свои рейсы, что спровоцировало транспортные проблемы в регионе.

Карантин во Франции

6 июля Государственный совет Франции ослабил карантин, позволив массовые мероприятия без разрешения, но не более 5 тыс. человек.

Причиной ослабления стали многочисленные обращения неправительственных организаций, профсоюзов и правозащитников. Они закидали власти ограничения прав, которые гарантируют европейские и международные законодательства.

Источник: SudOuest

Фото: Chronoplus