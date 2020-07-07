У місті Байонна (Франція) група пасажирів побила до смерті водія автобуса, який відмовив їм проїзді через відсутність масок.

Конфлікт стався на зупинці. Водій вийшов до пасажирів, щоб все залагодити. Однак після його відмови пускати пасажирів без масок і квитків, ті його жорстоко побили, зокрема більшість ударів були по голові. 50-річного чоловіка госпіталізували в місцеву лікарню, але врятувати його не вдалося.

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Правоохоронці вже почали розслідування, рамках якого затримали п’ять осіб.

Водії Chronoplus на знак протесту проти свавілля пасажирів відкликали свої рейси, що спровокувало транспортні проблеми в регіоні.

Карантин у Франції

6 липня Державна рада Франції послабила карантин, дозволивши масові заходи без отримання попереднього дозволу, але не більш як 5 тис. людей.

Причиною послаблення стали численні звернення неурядових організацій, профспілок та правозахисників. Вони закидали владі обмеження прав, гарантованих європейським та міжнародним законодавством.

Джерело: SudOuest

Фото: Chronoplus