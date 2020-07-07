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Просил фото, целовал и трогал: в Киеве мужчина развращал малолетних девочек

Следователи передали в суд дело 41-летнего жителя Киева, который развращал 9 девочек в возрасте от 9 до 16 лет.

Мужчина также распространял порнографию и совершил сексуальное насилие в отношении двух малолетних.

Полицейские выяснили, что киевлянин общался с детьми в интернете и посылал им изображения порнографического характера. В ответ просил аналогичные личные фото.

— Также он вел разговоры на сексуальные темы и всячески развращал несовершеннолетних. Во время личных встреч с некоторыми из них целовал и касался их половых органов, — добавили в полиции.

Фигуранту инкриминируется совершение 44 преступлений по факту сексуального насилия, ввоза, изготовления, сбыта и распространения порнографических предметов, а также по факту развращения несовершеннолетних.

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Досудебное расследование уже завершено, материалы уголовного производства направлены в Подольский районный суда города Киева.

Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит лишение свободы от семи до 12 лет.

Развращение сестер

В Кривом Роге трех подростков подозревают в совершении сексуальных действий в отношении малолетних девочек. Кроме того они снимали на телефон имитацию полового акта с девочками 8 и 9 лет.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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