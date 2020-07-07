Слідчі передали до суду справу 41-річного мешканця Києва, який розбещував 9 дівчат віком від 9 до 16 років.

Чоловік також розповсюджував порнографію та вчинив сексуальне насильство щодо двох малолітніх.

Поліцейські з’ясували, що киянин спілкувався з дітьми в інтернеті та надсилав їм зображення порнографічного характеру. У відповідь просив аналогічні особисті фото.

– Також він вів розмови на сексуальні теми та всіляко розбещував неповнолітніх. Під час особистих зустрічей з деякими з них цілував та торкався їхніх статевих органів, – додали у поліції.

Фігуранту інкримінують вчинення 44 злочинів за фактом сексуального насильства, ввезення, виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічних предметів, а також за фактом розбещення неповнолітніх.

Читайте: 50-річний киянин розбещував та продавав інтимні фото 13-літніх дівчаток

Досудове розслідування вже завершене, матеріали кримінального провадження скеровані до Подільського районного суда міста Києва.

Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує позбавлення волі від семи до 12 років.

Розбещення сестер

У Кривому Розі трьох хлопців підозрюють у скоєнні сексуальних дій щодо малолітніх дівчаток. Окрім того вони знімали на телефон імітацію статевого акту з дівчатками 8 і 9 років.