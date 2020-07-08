На Львовщине правоохранители задержали священнослужителя, который незаконно торговал оружием.

Задержанный закуплял ряд легальных видов оружия, переделывал на боевое, а потом продавал его в Интернете.

— В ходе обысков было изъято 8 пистолетов, ружье, 15 магазинов, 6 глушителей, 165 патронов, светошумовые гранаты и другие элементы оружия, — говорится в сообщении.























На Львовщине священник торговал оружием / 6 фотографий

Оказалось, что в 2018 году священник-самозванец уже привлекался к уголовной ответственности- тогда его судили за незаконное обращение с оружием.

В соответствии с постановлением суда, он был приговорен к 5-ти годам лишения свободы.

Однак потом наказание сменили на двухлетнее испытание на основании ст. 75 УК Украины.

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Сейчас преступник находится под стражей: за такую ​​незаконную деятельность ему грозит тюрьма сроком от трех до семи лет.

48-летний уроженец города Подольск Московской области является священником так называемой Российской истинно-православной церкви.

Следствие выяснило, что “богослужения” он проводил прямо во дворе своего дома.

Разрытая могила монаха в Кропивницком

На Лелековском кладбище в Кропивницком священник раскопал могилу монаха церкви, который умер 15 дней назад.

Полицию вызвали очевидцы, которые не смогли остановить мужчину.

Вандалом оказался клирик Кировоградской епархии.

При осмотре у священника обнаружили признаки психических расстройств, поэтому сейчас его поместили в психиатрическую больницу.