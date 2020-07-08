На Львівщині правоохоронці затримали священнослужителя, який незаконно торгував зброєю.

Затриманий закуповував низку легальних видів зброї, яку перероблював на бойову, а потім продавав її в Інтернеті.

– Під час обшуків було вилучено 8 пістолетів, рушницю, 15 магазинів, 6 глушників, 165 набоїв, світлошумові гранати та інші елементи зброї, – йдеться у повідомленні.























На Львівщині священик торгував зброєю / 6 фотографий

Виявилося, що у 2018 році священик-самозванець вже притягувався до кримінальної відповідальності – тоді його судили за незаконне поводження зі зброєю.

Відповідно до ухвали суду, його було засуджено до 5-ти років позбавлення волі.

Однак потім покарання змінили на дворічне випробування на підставі ст. 75 КК України.

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Зараз злочинець перебуває під вартою: за таку незаконну діяльність йому загрожує в’язниця строком від трьох до семи років.

48-річний уродженець міста Подольськ Московської області є священиком так званої Російської істинно-православної церкви.

Слідство вияснило, що “богослужіння” він проводив прямо на подвір’ї свого будинку.

Розрита могила монаха у Кропивницькому

На Лелеківському кладовищі у Кропивницькому священик розкопав могилу монаха церкви, який помер 15 днів тому.

Поліцію викликали очевидці, які не змогли зупинити чоловіка.

Вандалом виявився клірик Кіровоградської єпархії.

Під час огляду у священика виявили ознаки психічних розладів, тому зараз його помістили до психіатричної лікарні.