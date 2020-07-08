На Львівщині священик торгував зброєю

На Львівщині правоохоронці затримали священнослужителя, який незаконно торгував зброєю.
Затриманий закуповував низку легальних видів зброї, яку перероблював на бойову, а потім продавав її в Інтернеті.
– Під час обшуків було вилучено 8 пістолетів, рушницю, 15 магазинів, 6 глушників, 165 набоїв, світлошумові гранати та інші елементи зброї, – йдеться у повідомленні.
Виявилося, що у 2018 році священик-самозванець вже притягувався до кримінальної відповідальності – тоді його судили за незаконне поводження зі зброєю.
Відповідно до ухвали суду, його було засуджено до 5-ти років позбавлення волі.
Однак потім покарання змінили на дворічне випробування на підставі ст. 75 КК України.
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Зараз злочинець перебуває під вартою: за таку незаконну діяльність йому загрожує в’язниця строком від трьох до семи років.
48-річний уродженець міста Подольськ Московської області є священиком так званої Російської істинно-православної церкви.
Слідство вияснило, що “богослужіння” він проводив прямо на подвір’ї свого будинку.
Розрита могила монаха у Кропивницькому
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