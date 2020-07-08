Пожежа в Сєверодонецьку та Смоляниново: що відбувається у Луганській області (Фото, відео)

Пожежі в Луганській області спалахнули 6 липня близько 13.00 поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району.

Вогонь розкинувся на величезній території та знищив понад 100 будинків. Що стало причиною пожежі наразі точно невідомо, однак розглядається версія підпалу.

Що горить у Сєвєродонецьку та Смоляниново, а також про наслідки пожежі у Луганській області, читайте у нашому матеріалі.

Пожежа у Смоляниново

Після обіду 7 липня пожежа перекинулась на село Смолянинове через поривчастий вітер (до 25 м/с) та високу температуру повітря (+38).

Мешканців села та дачного кооперативу Вовче озеро евакуювали, ще 30 осіб відселили.

Станом на 8 ранку 8 липня є ще кілька окремих осередків горіння лісових масивів поблизу сіл Смолянинове, Капітанове та Воронове.

Погода у Сєвєродонецьку зараз

8 липня погода у Сєвєродонецьку вже не є такою критичною та загрозливою для можливого розповсюдження пожежі.

Так, зараз температура повітря доходить майже до +30 градусів, але з обіду до вечора очікується дощ з грозами.

Максимальна швидкість вітру доходитиме до 12 метрів за секунду.

Як ліквідовують пожежу

До ліквідації пожеж залучено підрозділи Збройних сил, Нацгвардії і додаткові сили Держслужби з надзвичайних ситуацій. Зі складу ЗСУ залучено 444 військовослужбовців.



























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Залучити авіацію до гасіння лісових пожеж в Луганській області не можна, оскільки російські найманці не гарантують безпеку польотів.

– Ми ще вчора вночі планували залучити авіацію ДСНС до гасіння цієї пожежі. Два літаки стоять заправлені і пальним, і водою. Але робили запит на ту сторону і сепаратисти сказали, що жодних гарантій безпеки ми не даємо. Ризикувати додатково ще і життями людей ніхто не буде, – зазначив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Загалом до гасіння залучили 1 125 чоловік та 201 одиниця техніки, зокрема 2 літаки АН-32П.

На місці пожежі розгорнули оперативний штаб, пункт життєзабезпечення, а також працює оперативна група ДСНС.

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Наслідки та жертви пожежі

В наслідок пожеж у Луганській області вогнем знищено в с. Смолянинове 23 житлових будинки, пошкоджено 36 житлових будинків та знищено 80 дачних домів кооперативу Вовче озеро.

За останніми даними, вогонь розгорнувся майже на 100 гектарах.

За ранковими даними ДСНС, під час гасіння пожежі виявили тіла чотирьох загиблих, ще 9 осіб (з них 2 дітей) госпіталізували. За медичною допомогою в лікарню зверталися 42 людини.

Водночас представник омбудсмена України у Луганській та Донецькій областях Павло Лисянський зазначив, що сьогодні у лікарні помер чоловік.

Раніше ж у ДСНС попередньо повідомляли про шість загиблих.

Реакція влади

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що сьогодні Кабмін вирішуватиме питання виділення коштів постраждалим під час пожежі.

9 липня збереться спеціальна комісія з надзвичайних ситуацій, яка також розгляне додаткові кроки для допомоги постраждалим.

На місце трагедії вже прибув Володимир Зеленський, аби взяти ситуацію під особистий контроль.

Окрім нього також приїхали міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова Нацполіції Ігор Клименко та секретар РНБО Олексій Данілов.

Лісові пожежі у Луганській області під Сєвєродонецьком виникли напередодні на території Борівського та Охтирського лісництв біля села Осколонівка.

Вранці 7 липня пожежу локалізували, але через поривчастий вітер та спеку відбулося поширення вогню на село Смолянинове.