У Запоріжжі військовий розбещував 13-річного хлопчика

У Запоріжжі затримано військового, який розбещував 13-річного хлопчика.

У поліцію звернулася мати дитини і повідомила про інцидент.

На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції. За орієнтуваннями вони оперативно встановили місце знаходження підозрюваного.

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Ним виявився житель Запоріжжя, 1986 року народження, який працює інспектором роти військової частини Збройних сил України.

Розслідування встановило, що чоловік вів з дитиною розмови сексуального характеру і пропонував вступити в статевий зв’язок.

Військовий затриманий і буде знаходиться під вартою 60 діб. Досудове розслідування триває.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Розбещення неповнолітніх

7 липня слідчі передали до суду справу 41-річного жителя Києва, який розбещував дев’ять дівчат у віці від дев’яти до 16 років.

Чоловік поширював порнографію і вчинив сексуальне насильство стосовно до двох малолітніх.

Поліцейські з’ясували, що киянин спілкувався з дітьми в інтернеті і посилав їм зображення порнографічного характеру. У відповідь просив аналогічні особисті фото.