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Военный-педофил прокомментировал “приставания” к подросткам в Запорожье

В Запорожье 34-летний военный пытался изнасиловать двух подростков в возрасте 13 и 16 лет.

Об этом стало известно в полиции, куда обратились родители пострадавших детей. Инцидент произошел в Александровском районе города.

— Подозреваемый вел с 13-летним мальчиком разговора сексуального характера и предлагал ему вступить в половую связь. В тот же день он “приставал” к 16-летнему подростку.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части второй статьи 156 УК Украины — Растление несовершеннолетних, — рассказала пресс-секретарь полиции Запорожье Елена Лебединская.

Военный-педофил хотел изнасиловать двух подростков в Запорожье

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Корреспондентам Чрезвычайных новостей удалось пообщаться непосредственно с самим задержанным — в военную прокуратуру его привезли почему-то в синяках.

На вопрос, почему произошло нападение на детей, муж начал все отрицать. Синяки на лице он объяснил тем, что это подростки его избили.

Сюжет Чрезвычайных новостей

О том, что в Запорожье военный развращал подростков, стало известно 8 июля.

По ориентировке родителей пострадавших детей полицейские оперативно установили место нахождения подозреваемого.

Им оказался житель Запорожья 1986 года рождения, который работает инспектором роты воинской части Вооруженных сил Украины в Черниговской области.

Военный задержан и будет находится под стражей 60 суток. Досудебное расследование продолжается.

Источник: Надзвичайні новини

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