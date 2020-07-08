Військовий-педофіл хотів зґвалтувати двох підлітків в Запоріжжі

У Запоріжжі 34-річний військовий намагався зґвалтувати двох підлітків віком 13 та 16 років.

Про це стало відомо у поліції, куди звернулися батьки постраждалих дітей. Інцидент стався в Олександрівському районі міста.

– Підозрюваний вів з 13-річним хлопчиком розмови сексуального характеру та пропонував йому вступити у статевий зв’язок. Того ж дня він “залицявся” до 16-річного підлітка. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною другою статті 156 КК України – Розбещення неповнолітніх, – розповіла речниця поліції Запоріжжя Олена Лебединська.

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Кореспондентам Надзвичайних новин вдалося поспілкуватися безпосередньо із самим затриманим – до військової прокуратури його привезли чомусь у синцях.

На запитання, чому він скоїв напад на дітей, чоловік почав усе заперечувати. Синці на обличчі він пояснив тим, що це підлітки його побили.

Сюжет Надзвичайних новин

Про те, що у Запоріжжі військовий розбещував підлітків, стало відомо 8 липня.

За орієнтуваннями батьків постраждалих дітей поліцейські оперативно встановили місце знаходження підозрюваного.

Ним виявився житель Запоріжжя 1986 року народження, який працює інспектором роти військової частини Збройних сил України у Чернігівській області.

Військовий затриманий і буде знаходиться під вартою 60 діб. Досудове розслідування триває.