На Троєщині у дев’ятиповерхівці на вулиці Закревського, 31 вночі 9 липня спалахнула пожежа.

Столичні рятувальники отримали виклик близько 2.00. Загоряння сталося в одній із квартир на сьомому поверсі.

Під час гасіння пожежі вони евакуювали по внутрішній сходовій клітині 15 мешканців будинку.

Рятувальники повністю ліквідували загоряння о 3.22.

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Внаслідок пожежі квартира, з якої почалася пожежа, повністю вигоріла. Сам її власник не постраждав.

Пошкоджено також двері сусідньої квартири, а в коридорі закопчено стіни та стелю.

До ліквідації пожежі залучалося дев’ять одиниць спецтехніки та 36 рятувальників.

Причину пожежі встановлять правоохоронці.

Пожежа у п’ятиповерхівці в Новій Каховці

5 липня 2020 року загорілася одна з квартир п’ятиповерхівки у Новій Каховці Херсонської області.

Внаслідок пожежі постраждали дві квартири, ще близько 20 – залиті водою, дах будинку повністю вигорів.

Без житла залишилися сотні сімей, людям запропонували тимчасовий прихисток у сусідньому дитсадку, там же організували й харчування.

Поліція затримала 38-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння заснув з непогашеною цигаркою.