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Факты / Происшествия

В Одесской области задержали мужчину с контрабандой сигарет на более 650 тыс. грн

В Одесской области работники Госпогранслужбы задержали партию сигарет на более 650 тыс. грн.

В ночь с 9 на 10 июля пограничники Подольского отряда Одесской области задержали мужчину, который пытался через украинскую границу переправить контрабанду.

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На автодороге Ширяево — Новые Маяки во время проверки автомобиля Volkswagen украинской регистрации, который направлялся по дороге Одесса-Киев была обнаружена партия сигарет без акцизных марок. Авто управлял 47-летний мужчина, житель села Степановка.

  • контрабанда сигарет Одещина
  • контрабанда сигарет Одещина
  • контрабанда сигарет Одещина
  • контрабанда сигарет Одещина
В Одесской области задержали мужчину с контрабандой сигарет на более 650 тыс. грн / 2 фотографии

Злоумышленник перевозил более 26 тыс. пачек товара молдавского производства без акцизных марок в автомобиле.

Госпогранслужба задержала мужчину и изъяла все табачные изделия.

Контрабанда в Украине

На границе с Польшей обнаружили контрабанду брендовой одежды, обуви и бижутерии, которую везли в Украину под видом секонд-хенда.

В пункте пропуска Рава-Русская во время досмотра груза пограничники обнаружили новые товары разных производителей — около 900 кг одежды, 816 пар обуви и три ящика бижутерии.

Источник: Госпогранслужба

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