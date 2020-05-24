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Факты / Происшествия

Apple, XBOX и элитные духи: ГПСУ задержала три автомобиля с контрабандой

На пропускном пункте Тиса пограничники совместно с таможенниками остановили три микроавтобуса Mercedes, в которых планировалось перевезти 208 единиц электронной техники и духов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Во время проверки были обнаружены ящики, прикрытые личными вещами водителей.

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  • ГПСУ остановила незаконный ввоз дорогой техники и духов
  • ГПСУ остановила незаконный ввоз дорогой техники и духов
  • ГПСУ остановила незаконный ввоз дорогой техники и духов
  • ГПСУ остановила незаконный ввоз дорогой техники и духов
  • ГПСУ остановила незаконный ввоз дорогой техники и духов
  • ГПСУ остановила незаконный ввоз дорогой техники и духов
  • ГПСУ остановила незаконный ввоз дорогой техники и духов
  • ГПСУ остановила незаконный ввоз дорогой техники и духов
  • ГПСУ остановила незаконный ввоз дорогой техники и духов
  • ГПСУ остановила незаконный ввоз дорогой техники и духов
  • ГПСУ остановила незаконный ввоз дорогой техники и духов
  • ГПСУ остановила незаконный ввоз дорогой техники и духов
Apple, XBOX и элитные духи: ГПСУ задержала три автомобиля с контрабандой / 6 фотографий

— На территорию Украины пытались незаконно ввезти 4 компьютера, 70 смартфонов Iphone, 14 ноутбуков MacBook, 106 джойстиков к игровым приставкам XBOX, 14 пар наушников Аpple AirPods, а также 34 флакона духов, — говорится в сообщении.

Все изъятые предметы передали сотрудникам таможни, устанавливается общая стоимость товара.

Напомним, недавно на пропускном пункте Рава-Русская пограничники обнаружили 900 кг брендовых вещей. В частности, там была обувь, одежда и аксессуары.

Источник: Госпогранслужба

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