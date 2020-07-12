Столичні рятувальники о 1.16 отримали інформацію від поліцейських про те, що в протоці Борщагівка біля Великої Кільцевої дороги знайдено тіло людини.

Тіло 54-річної жінки знаходилося на поверхні води за 10 м від берега.

Водолази за допомогою спеціального спорядження доправили загиблу до берега та передали слідчо-оперативній групі.

Правоохоронці мають встановити усіх обставин трагедії.

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У Києві з протоки Борщагівка дістали тіло 54-річної жінки / 2 фотографии

За даними ДСНС, з початку 2020 року на водоймах Києва загинуло 20 людей та шістьох врятовано.

Смерть батька та сина на озері у Сєвєродонецьку

У червні, близько місяця тому, у озері Чисте у Сєвєродонецьку Луганської області потонули чоловік та його дев’ятирічний син.

Рятувальники майже через півтори години пошуків дістали з дна озера тіла потопельників.