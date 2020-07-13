ДТП на Старообуховской трассе: Зеленский отреагировал на аварию

В Украине планируют усилить ответственность водителей за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Сейчас на рассмотрении парламента находится законопроект №2695 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.

Он требует немедленного рассмотрения и принятия, ведь в Украине есть проблема с водителями, которые садятся за руль в пьяном виде. Трагическим примером является авария на Старообуховской трассе (Столичном шоссе) под Киевом, в результате которого погибли двое взрослых и двое детей.

— Этот законопроект чрезвычайно важен. Законодательная ответственность за такие случаи — это гарантия того, что государство стоит на защите безопасности каждой семьи и каждого украинца, — заявил Владимир Зеленский.

Читайте: Имеет две судимости: рассказали о подозреваемом в масштабном ДТП под Киевом

По словам министра внутренних дел Арсена Ававкова, законопроект усиливает ответственность за вождение в нетрезвом состоянии и убирает рычаги для манипулирования, которые позволяли таким водителям избегать ответственности.

В то же время пресс-служба Верховной Рады Украины сообщила, что нардепы соберутся 13 июля на еще одно заседание для рассмотрения этого законопроекта.

Заседание созывается из-за требования президента Владимира Зеленского.

ДТП на Старообуховской трассе

12 июля автомобиль Mercedes после столкновения с микроавтобусом Mercedes Sprinter выбросило на встречную полосу, где он врезался в Hyundai.

В результате аварии погибла семья — двое родителей, 8-летняя девочка и 10-летний мальчик. Все они находились в Hyundai.

Водитель Mercedes, который допустил столкновение, выжил. В его крови полиция обнаружила 1.32 промилле алкоголя.

Сейчас его задержали по ст. 208 УПК Украины, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Источник: Офис президента, Верховная Рада