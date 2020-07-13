ДТП на Старообухівській трасі: Зеленський відреагував на аварію

В Україні планують посилити відповідальність водіїв за кермування автомобілем у нетверезому стані. Нині на розгляді парламенту перебуває законопроект №2695 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху.

Він потребує негайного розгляду та ухвалення, адже в Україні є проблема з водіями, які сідають за кермо напідпитку. Трагічним прикладом є аварія на Старообухівській трасі (Столичному шоссе) поблизу Києва, у результаті якої загинуло двоє дорослих та двоє дітей.

– Цей законопроект надзвичайно важливий. Законодавча відповідальність за такі випадки – це гарантія того, що держава стоїть на захисті безпеки кожної родини й кожного українця, – заявив Володимир Зеленський.

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За словами міністра внутрішніх справ Арсена Ававкова, законопроект посилює відповідальність за кермування у нетверезому стані та прибирає важелі для маніпулювання, які дозволяли таким водіям уникати відповідальності.

Водночас прес-служба Верховної Ради України повідомила, що нардепи зберуться 13 липня на ще одне засідання для розгляду цього законопроекту.

Засідання скликають через вимогу президента Володимира Зеленського.

ДТП на Старообухівській трасі

12 липня автомобіль Mercedes після зіткнення з мікроавтобусом Mercedes Sprinter викинуло на зустрічну смугу, де він врізався з Hyundai.

У результаті аварії загинула родина – двоє батьків, 8-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. Усі вони перебували у Hyundai.

Водій Mercedes, який допустив зіткнення, вижив. У його крові поліція виявила 1.32 проміле алкоголю.

Нині його затримали за ст. 208 КПК України, вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру.

Джерело: Офіс президента, Верховна Рада