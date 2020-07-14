В Николаевской области в полицию обратилась женщина, которая заявила, что ее 13-летнюю дочь изнасиловал ее знакомый.

Поздно ночью в их дом пришел 44-летний знакомый женщины, зашел в комнату ребенка и изнасиловал ее.

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Освободиться от злоумышленника девочке удалось, когда пришел сосед.

— Пока молодой человек звал на помощь других соседей и вызывал полицейских, насильник скрылся с места происшествия. Его оперативно разыскали и задержали сотрудники уголовного розыска Новоодесского отдела полиции, — рассказали в ГУ НП в Николаевской области.

Мужчине грозит наказание по ч. 4 ст. 152 (Изнасилование) УК Украины — от восьми до 15 лет лишения свободы.

Изнасилование в Одессе

В Одессе правоохранители задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 16-летней девушки.

Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что ее изнасиловал неизвестный мужчина.