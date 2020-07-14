У Миколаївській області до правоохоронців звернулася жінка, яка заявила, що її 13-річну доньку зґвалтував її знайомий.

Пізно вночі до їх будинку навідався 44-річний знайомий жінки, зайшов до кімнати дитини та зґвалтував її.

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Звільнитися від зловмисника дівчинці вдалося, коли прийшов сусід.

– Поки молодик кликав на допомогу інших сусідів та викликав поліцейських, ґвалтівник утік з місця події. Його оперативно розшукали та затримали співробітники карного розшуку Новоодеського відділу поліції, – розповіли у ГУ НП у Миколаївській області.

Чоловіку загрожує покарання за ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування) КК України – від восьми до 15 років позбавлення волі.

Зґвалтування в Одесі

В Одесі правоохоронці затримали 34-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 16-річної дівчини.

Постраждала звернулася до поліції та розповіла, що її зґвалтував невідомий чоловік.