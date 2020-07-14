В результате ДТП в селе Заполье Житомирской области погиб 59-летний мужчина — его сбил возле собственного гаража водитель грузовика ЗИЛ и скрылся, не вызвав скорую.

Погибшего нашла в луже крови его дочь. Она вызвала медиков и полицию.

22-летнего водителя лесовоза нашли быстро, потому что он живет неподалеку. Работает на предприятии, которое занимается производством древесного угля. Погибший в ДТП боролся с администрацией, поскольку оно расположено в 100 м от домов, поэтому постоянный дым и грохот лесовозов досаждают сельчанам.

Более того, погибший работал егерем и часто конфликтовал с соседом- водителем, якобы возившим краденую древесину.

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Именно поэтому родственники считают, что мужчину сбили преднамеренно. Сын рассказал, что отцу неоднократно угрожали.

По его словам, тоднажды подожгли гараж с авто, побили окна в магазине, а потом подбросили во двор венок и крест.

Иного мнения родственники водителя. Они не верят, что он мог переехать соседа, даже несмотря на их ссоры, и считают виновным самого погибшего — мол, специально выбежал.

Полицейские сейчас ждут результатов экспертиз, потому что есть только свидетельство от водителя и пассажира, а очевидцев самого момента ДТП не было.

Водителю лесовоза грозит до восьми лет заключения. Но если докажут, что наезд был умышленным, срок может увеличиться почти вдвое.

По данным полиции, смертельное ДТП в селе Заполье Житомирской области произошло 9 июля. В результате наезда грузовика ЗИЛ местный житель получил травмы, не совместимые с жизнью.

Открыто производство по ч. 2 ст. 286 УКУ — Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.