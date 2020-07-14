Внаслідок ДТП у селі Запілля Житомирської області загинув 59-річний чоловік – його збив біля власного гаража водій вантажівки ЗІЛ і втік, не викликавши швидку.

Загиблого знайшла у калюжі крові його дочка. Вона викликала медиків та поліцію.

22-річного водія лісовоза знайшли швидко, бо він живе неподалік. Працює на підприємстві, яке займається виробництвом деревного вугілля. Загиблий у ДТП боровся з його адміністрацією, адже воно розташоване за 100 м від будинків, тому постійний дим та гуркіт лісовозів дошкуляють селянам.

Більш того, загиблий працював єгерем і часто конфліктував із сусідом-водієм, який нібито возив крадену деревину.

Читайте: Під Житомиром на заправці побили депутата Слуги народу

Саме через це родичі вважають, що чоловіка збили навмисно. Син розповів, що батькові неодноразово погрожували.

За його словами, якось підпалили гараж з авто, побили вікна в магазині, а потім підкинули у двір вінок і хрест.

Іншої думки родичі водія. Вони не вірять, що він міг переїхати сусіда, навіть попри їхні сварки, і винуватять самого загиблого – мовляв, спеціально вибіг.

Поліцейські нині чекають на результати експертиз, бо є лише свідчення від водія і пасажира, а очевидців самого моменту дорожньо-транспортної пригоди не було.

Водієві лісовоза загрожує до восьми років ув’язнення. Але якщо доведуть, що наїзд був навмисним, термін може збільшитися майже вдвічі.

За даними поліції, смертельна ДТП у селі Запілля Житомирської області сталася 9 липня. Внаслідок наїзду вантажівки ЗІЛ місцевий житель отримав травми, не сумісні з життям.

Відкрито провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.