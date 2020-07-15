В Киеве нашли мертвым следователя по особо важным делам Романа Закладного.

В полиция открыла уголовное производство по статье Убийство, однако версию о естественной смерти не исключают, потому что ждут результатов судебно-медицинской экспертизы.

Однако очевидцы рассказали, что видели кровь за ухом и синяки на лице у усопшего.

— Личность мужчины было установлено, ему 42 года и проживает он в Оболонском районе при нем было удостоверение личности. Судебно-медицинский эксперт осмотрел тело мужчины и направил на экспертизу, причины смерти будут установлены после заключения, — заявила пресс-секретарь Оболонского управления полиции Диана Шутько.

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В СБУ рассказали, что следователь собирал документы, чтобы выйти на пенсию, поэтому расследованием громких дел не занимался.

— Все следователи СБУ работают над этими делами, поскольку это наша подследственность. Но насколько я знаю, громких дел там не было. Он вообще оформлял документы на пенсию, на данный момент вообще ничего не расследовал. Две версии: естественная смерть и убийство, — рассказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Поздно вечером 15 июля ряд СМИ сообщил, что якобы правоохранители задержали двух подозреваемых в убийстве следователя, а их мотивом было ограбление.

В Оболонском районе Киева (улица Иорданская) ночью 15 июля нашли у битым сотрудника Службы безопасности Украины Романа Закладного.

Мужчина находился в должности следователя по особо важным делам.