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Факты / Происшествия

В Черноморске двухлетняя девочка выпала с шестого этажа — ребенок в реанимации

В Черноморске Одесской области вечером 19 июня в реанимацию городской больницы скорая привезла двухлетнюю девочку, выпавшую из окна шестого этажа многоэтажки.

Ребенок находится в тяжелом состоянии.

Девочка подставила табурет и залезла на подоконник. Она оперлась на москитную сетку, и та не выдержала.

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Все обстоятельства несчастного случая выясняет полиция.

Решается также вопрос о квалификации события.

В Киеве 19 июня мать с трехлетним сыном выпали из окна квартиры на четвертом этаже. Их спасло то, что во время падения зацепились за ветки.

40-летняя женщина выросла в этом доме и периодически наведывалась к родителям. В момент трагедии они и старшая дочь пострадавшей были в квартире.

Причиной трагедии могли стать сложные отношения с мужем, который периодически поднимал на нее руку.

По словам матери, ее дочь подвергалась насилию со стороны сожителя и страдала депрессией.

Женщина также подозревает, что она хотела совершить самоубийство.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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