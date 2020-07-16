Невідомо, чим би все закінчилося, якби не випадковий перехожий, який ввечері 15 липня побачив, як з третього поверху недобудови на бульварі Шевченка у Нікополі Дніпропетровської області впав 13-річний хлопчик.

Чоловік не міг підійти до дитини, бо заважав високий паркан, тому він зателефонував рятувальникам, які вже викликали медиків.

На щастя, коли вони прибули, підліток був живий та при тямі, але травми були серйозні. Його госпіталізували до травматології міської лікарні №1.

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Попередній діагноз: черепно-мозкова травма, струс головного мозку, а ще – закритий перелом правої гомілки та лівого передпліччя.

У Чорноморську Одеської області 19 червня ледь не загинула дворічна дівчинка. Вона випала з вікна шостого поверху багатоповерхівки.

Дівчинка підставила табуретку, залізла на підвіконня, сперлася на москітну сітку, і та не витримала.