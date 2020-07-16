PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Переломи та травма голови: 13-річний хлопчик впав з недобудови у Нікополі

Невідомо, чим би все закінчилося, якби не випадковий перехожий, який ввечері 15 липня побачив, як з третього поверху недобудови на бульварі Шевченка у Нікополі Дніпропетровської області впав 13-річний хлопчик.

Чоловік не міг підійти до дитини, бо заважав високий паркан, тому він зателефонував рятувальникам, які вже викликали медиків.

На щастя, коли вони прибули, підліток був живий та при тямі, але травми були серйозні. Його госпіталізували до травматології міської лікарні №1.

Читайте: Заважав дивитися кіно: у Білій Церкві чоловік викинув з вікна 5-річного пасинка

Попередній діагноз: черепно-мозкова травма, струс головного мозку, а ще – закритий перелом правої гомілки та лівого передпліччя.

У Чорноморську Одеської області 19 червня ледь не загинула дворічна дівчинка. Вона випала з вікна шостого поверху багатоповерхівки.

Дівчинка підставила табуретку, залізла на підвіконня, сперлася на москітну сітку, і та не витримала.

Джерело: ДСНС

Фото: Pixabay

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка