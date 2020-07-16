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Факты / Происшествия

Ремнем тянул жертв в лес: в Киеве поймали рецидивиста-насильника

В Киеве сообщили о подозрении 46-летнему местному жителю, который с начала лета нападал на женщин ради изнасилования.

Мужчина среди бела дня подходил сзади к жертвам, накидывал на лицо и шею ремень, а затем пытался затянуть женщин в лес или иное тайное место.

Правоохранители задержали нападавшего, ему инкриминируют совершение покушений на изнасилование, совершенных повторно, лицом, ранее совершало аналогичные преступления.

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Суд избрал подозреваемому меру пресечения  содержание под стражей.

46-летний мужчина с 1990 года неоднократно был судим, в том числе за грабеж, разбой, хулиганство.

Кроме того, злоумышленник уже имеет судимость за изнасилование и удовлетворение половой страсти неестественным путем.

Изнасилование в Одессе

13 июля в Одессе правоохранители задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 16-летней девушки.

Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что ее изнасиловал неизвестный мужчина.

Источник: Департамент уголовного розыска

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