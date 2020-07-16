Ременем тягнув жертв до лісу: у Києві зловили рецидивіста-ґвалтівника

У Києві повідомили про підозру 46-річному місцевому жителю, який з початку літа нападав на жінок заради зґвалтування.

Чоловік серед білого дня підходив ззаду до жертв, накидав на обличчя і шию ремінь, а потім намагався затягнути жінок у ліс чи інше потаємне місце.

Правоохоронці затримали нападника, йому інкримінують вчинення замахів на зґвалтування, вчинених повторно, особою, яка раніше вчиняла аналогічні злочини.

Читайте: Під Миколаєвом приятель матері зґвалтував 13-річну дівчину

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою.

46-річний чоловік з 1990 року неодноразово був судимий, зокрема за грабіж, розбій, хуліганство.

Крім того, зловмисник вже має судимість за зґвалтування та задоволення статевої пристрасті неприродним шляхом.

Зґвалтування в Одесі

13 липня в Одесі правоохоронці затримали 34-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 16-річної дівчини.

Постраждала звернулася до поліції та розповіла, що її зґвалтував невідомий чоловік.

Джерело: Департамент карного розшуку