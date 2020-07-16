У Дніпрі після нічного чергування застрелилася поліцейська

У Дніпрі в службовому кабінеті застреленою знайшли 30-річну поліцейську.

Швидка відразу привезла поранену в обласну лікарню. За її життя медики боролися до останнього, однак постріл виявився смертельним.

– Вона пустила собі кулю прямо в скроню, наші реаніматологи робили все можливе, щоб запустити серце, однак смерть, яка настала прямо в машині, не дала реаніматологам ніяких шансів, – розповідає керівник Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.

Загиблої було тридцять років. Поліцейська наклала на себе руки відразу після нічного чергування. Офіційна версія слідства – самогубство. Знаряддя вбивства – табельний пістолет Макарова, який знайшли поруч з тілом.

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За даним фактом в поліції відкрито кримінальне провадження за фактом самогубства співробітниці. Зараз призначено службову перевірку. У загиблої залишилися чоловік і двоє маленьких дітей.

Вночі 15 липня в Києві знайшли вбитим співробітника Служби безпеки України Романа Закладного.

Він розслідував справи, пов’язані з військовим конфліктом на Донбасі і державною зрадою.