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Факти / Надзвичайні події

Замах на Ботнара: мер Черкас назвав ім’я ймовірного замовника

Глава Черкаської міськради Анатолій Бондаренко назвав ім’я людини, яка планувала замах на його заступника Юрія Ботнара. На його думку, це місцевий депутат Максим Шадловський.

Мотиви можливого замовника вбивства мер не коментує.

– Цей депутат був підлеглим мого зама. Потім цього депутата скоротили, і він став простим фахівцем. Можливо, з цього і почалася історія, – коментує Анатолій Бондаренко.

Читайте: Замовив депутат. ДБР запобігло вбивству заступника мера Черкас

Максим Шадловський

Максим Шадловский, за словами мера, перебуває в опозиції до міського голови.

Замах на заступника мера Черкас

16 липня стало відомо про зникнення заступник мера Черкас Юрія Ботнара.

Він пішов з дому і не повернувся, за цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Пізніше стало відомо, що слідчі ДБР попередили його вбивство, затримавши замовника, яким виявився один з депутатів міськради.

Джерело: Страна

Фото: Максим Шадловський

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