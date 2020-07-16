В Черкассах исчез заместитель городского головы Юрий Ботнар.

Об этом сообщил мэр города Анатолий Бондаренко на своей странице в Facebook.

— Сегодня утром на рабочем месте не обнаружили заместителя городского головы Юрия Ботнара. По информации его жены и отца, вчера, около 19.30, в районе городского совета чиновник отошел от своего авто на какую-то встречу. После этого его телефон отключен, а сам Юрий Андреевич не выходит на связь и не известно, где находится, — написал Бондаренко.

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Бондаренко отметил, что уже обратился с заявлением к правоохранителям, и попросил всех, кто владеет любой информацией о месте нахождения Ботнара, сообщить ему или в полицию.

Похищение бизнесмена

В начале июля неизвестные похитили столичного бизнесмена Сергея Ткаченко. Злоумышленники держали его в подвале, где били и пытали, требуя деньги.

Через две недели правоохранителям удалось задержать пятерых преступником, а бизнесмена освободить.

Источник: Анатолий Бондаренко

Фото: Юрий Ботнар