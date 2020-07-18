ДТП під Києвом: зіткнулися легковик і швидка

На варшавській трасі в Київській області в суботу ввечері сталася ДТП за участю машини швидкої допомоги. В результаті аварії постраждали три людини.

– Сьогодні близько 17.00 патрульні отримали виклик про ДТП з травмованими в м. Буча. Інспектори побачили понівечені два транспортних засоби: Volkswagen Tiguan і Peugeot Boxer.

В результаті зіткнення троє людей отримали травми і були госпіталізовані в лікарню, – повідомили в поліції.