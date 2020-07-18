ДТП під Києвом: зіткнулися легковик і швидка

На варшавській трасі в Київській області в суботу ввечері сталася ДТП за участю машини швидкої допомоги. В результаті аварії постраждали три людини.
– Сьогодні близько 17.00 патрульні отримали виклик про ДТП з травмованими в м. Буча. Інспектори побачили понівечені два транспортних засоби: Volkswagen Tiguan і Peugeot Boxer.
В результаті зіткнення троє людей отримали травми і були госпіталізовані в лікарню, – повідомили в поліції.
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Патрульні забезпечували безпеку дорожнього руху на місці події.
– Механізм і всі деталі цієї дорожньо-транспортної пригоди надалі з’ясовуватимуть слідчі, – додали в поліції.
ДТП на трасі Одеса-Рені
18 липня сталася смертельна ДТП на трасі Одеса-Рені поблизу села Маяки. В результаті аварії загинули двоє людей, ще двоє госпіталізовані.
За попередніми даними поліції, водій вантажівки MAN хотів зробити обгін і влетів в ГАЗель.
Джерело: Патрульна поліція Київської області