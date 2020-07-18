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Факти / Надзвичайні події

Під Києвом зіткнулися легковик і швидка – постраждали три людини

На варшавській трасі в Київській області в суботу ввечері сталася ДТП за участю машини швидкої допомоги. В результаті аварії постраждали три людини.

– Сьогодні близько 17.00 патрульні отримали виклик про ДТП з травмованими в м. Буча. Інспектори побачили понівечені два транспортних засоби: Volkswagen Tiguan і Peugeot Boxer.

В результаті зіткнення троє людей отримали травми і були госпіталізовані в лікарню, – повідомили в поліції.

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Патрульні забезпечували безпеку дорожнього руху на місці події.

– Механізм і всі деталі цієї дорожньо-транспортної пригоди надалі з’ясовуватимуть слідчі, – додали в поліції.

  • ДТП під Києвом: зіткнулися легковик і швидка
  • ДТП під Києвом: зіткнулися легковик і швидка
  • ДТП під Києвом: зіткнулися легковик і швидка
  • ДТП під Києвом: зіткнулися легковик і швидка
  • ДТП під Києвом: зіткнулися легковик і швидка
  • ДТП під Києвом: зіткнулися легковик і швидка
  • ДТП під Києвом: зіткнулися легковик і швидка
  • ДТП під Києвом: зіткнулися легковик і швидка
Під Києвом зіткнулися легковик і швидка – постраждали три людини / 4 фотографии

ДТП на трасі Одеса-Рені

18 липня сталася смертельна ДТП на трасі Одеса-Рені поблизу села Маяки. В результаті аварії загинули двоє людей, ще двоє госпіталізовані.

За попередніми даними поліції, водій вантажівки MAN хотів зробити обгін і влетів в ГАЗель.

Джерело: Патрульна поліція Київської області

Фото: Патрульна поліція Київської області

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