В Затоке умер отдыхающий

В Затоке турист из Днепропетровской области во время катания на надувной подушке столкнулся с водным скутером.
От полученных телесных повреждений 42-летний мужчина скончался в больнице.
Местные отдыхающие говорят, что после столкновения мужчина еще был в сознании и сидел на катере.
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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального отдела полиции.
Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта.
Смерть в Железном Порту
В Железном Порту Херсонской области погибла 3-летняя девочка во время купания на море.
Ребенок приехал на отдых вместе с 56-летней бабушкой и ее 38-летним сожителем.
Девочка была на надувном матрасе и отплыла вместе с мужчиной примерно на 50 метров от берега. Затем она упала с матраса в море.