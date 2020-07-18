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Факты / Происшествия

После столкновения с водным скутером: в Затоке погиб отдыхающий

В Затоке турист из Днепропетровской области во время катания на надувной подушке столкнулся с водным скутером.

От полученных телесных повреждений 42-летний мужчина скончался в больнице.

В Затоке умер отдыхающий

Местные отдыхающие говорят, что после столкновения мужчина еще был в сознании и сидел на катере.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального отдела полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта.

Смерть в Железном Порту

В Железном Порту Херсонской области погибла 3-летняя девочка во время купания на море.

Ребенок приехал на отдых вместе с 56-летней бабушкой и ее 38-летним сожителем.

Девочка была на надувном матрасе и отплыла вместе с мужчиной примерно на 50 метров от берега. Затем она упала с матраса в море.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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