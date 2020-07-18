В Затоці помер відпочивальник

У Затоці турист із Дніпропетровської області під час катання на надувній подушці зіштовхнувся з водним скутером.

Від отриманих тілесних ушкоджень 42-річний чоловік помер у лікарні.

Місцеві відпочивальники кажуть, що після зіткнення чоловік ще був у свідомості і сидів на катері.

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На місці події працює слідчо-оперативна група територіального відділу поліції.

Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту.

Смерть у Залізному Порту

У Залізному Порту Херсонської області загинула 3-річна дівчинка під час купання на морі.

Дитина приїхала на відпочинок разом з 56-річною бабусею та її 38-річним співмешканцем.

Дівчинка була на надувному матраці і відплила разом з чоловіком приблизно на 50 метрів від берега. Потім вона впала з матраца в море.