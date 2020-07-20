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Факты / Происшествия

В Киеве Mazda влетела в мост, есть пострадавшие

20 июля в Киеве автомобиль Mazda врезался в опору путепровода.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Победы, возле станции метро Берестейская.

По предварительной информации, в результате аварии пострадали люди.

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Сейчас обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

 

Серйозна аварія сталася під шляхопроводом на проспекті Перемоги, поблизу із станцією метро «Берестейська» — водій #Mazda в‘їхав в опору шляхопроводу. Є постраждалі.
Інформація про ДТП встановлюється правоохоронцями.

Опубликовано Киев Оперативный Понедельник, 20 июля 2020 г.

ДТП на Столичном шоссе

В июле под Киевом, на Старообуховской трассе, произошло дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизни семьи.

В результате столкновения автомобилей погибли муж, жена и двое детей 8 и 10 лет. Еще один ребенок, 14-летний мальчик, находится в больнице в тяжелом состоянии.

Подозреваемый в совершении аварии, водитель второго автомобиля, Антон Желепа не получил никаких травм. По информации правоохранителей, в его крови нашли алкоголь.

Сейчас Антону Желепе суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Источник: Киев Оперативний

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