20 липня у Києві автомобіль Mazda врізався в опору шляхопроводу.

Дорожно-транспортна пригода сталася на проспекті Перемоги, біля станції метро Берестейська.

За попередньою інформацією, у результаті аварії постраждали люди.

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Нині обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

Серйозна аварія сталася під шляхопроводом на проспекті Перемоги, поблизу із станцією метро «Берестейська» – водій #Mazda в‘їхав в опору шляхопроводу. Є постраждалі.

Інформація про ДТП встановлюється правоохоронцями. Опубликовано Киев Оперативный Понедельник, 20 июля 2020 г.

ДТП на Столичному шосе

У липні під Києвом, на Старообухівській трасі, сталася дорожно-транспорта пригода, яка забрала життя сім’ї.

У результаті зіткнення авто загинули чоловік, дружина та двоє дітей 8 і 10 років. Ще одна дитина, 14-річний хлопчик, перебуває у лікарні у важкому стані.

Підозрюваний у скоєнні аварії, водій іншого автомобіля, Антон Желепа не отримав жодних травм. За інформацією правоохоронців, у його крові знайшли алкоголь.

Нині Антону Желепі суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці.