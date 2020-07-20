В Затоке из ружья застрелили супругов

В Затоке утром 20 июля, в районе станции Лиманская были найдены тела мужчины и женщины.
По предварительной информации, это местная супружеская пара, которую застрелили из охотничьего оружия.
Также известно, что подозреваемый в совершении этого преступления является местным жителем Затоки, который сейчас уже задержан.
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По предварительной версии следствия, между злоумышленником и жертвами возник конфликт из-за определенного долга. Супруги отказалось отдавать одолженные деньги знакомому, а по совместительству своему куму, что и могло стать причиной убийства.
Сейчас ведется следствие.
Происшествия в Затоке
Ночью 20 июля случился пожар в Затоке, загорелись базы отдыха Гранит и Атлантида.
В результате пострадал парень 1994 года рождения, однако после осмотра медиков от госпитализации отказался. Пожар площадью более 500 кв. м удалось потушить через час.
Источник: Бессрабия Инфо