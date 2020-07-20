В Затоке из ружья застрелили супругов

В Затоке утром 20 июля, в районе станции Лиманская были найдены тела мужчины и женщины.

По предварительной информации, это местная супружеская пара, которую застрелили из охотничьего оружия.

Также известно, что подозреваемый в совершении этого преступления является местным жителем Затоки, который сейчас уже задержан.

Читайте: После столкновения с водным скутером: в Затоке погиб отдыхающий

По предварительной версии следствия, между злоумышленником и жертвами возник конфликт из-за определенного долга. Супруги отказалось отдавать одолженные деньги знакомому, а по совместительству своему куму, что и могло стать причиной убийства.

Сейчас ведется следствие.

Происшествия в Затоке

Ночью 20 июля случился пожар в Затоке, загорелись базы отдыха Гранит и Атлантида.

В результате пострадал парень 1994 года рождения, однако после осмотра медиков от госпитализации отказался. Пожар площадью более 500 кв. м удалось потушить через час.

Источник: Бессрабия Инфо