У Затоці з рушниці застрелили подружжя

У Затоці вранці 20 липня, у районі станції Лиманська були знайдені тіла чоловіка та жінки.
За попередньою інформацією, це місцева подружня пара, яку застрелили із мисливської зброї.
Також відомо, що підозрюваний у скоєнні цього злочину є місцевим мешканцем Затоки, який наразі вже затриманий.
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За попередньою версією слідства, між зловмисником та жертвами виник конфлікт через певний борг. Подружжя відмовилось віддавати позичені гроші знайомому, а за сумісництвом своєму кумові, що і могло стати причиною вбивства.
Наразі триває слідство.
Надзвичайні події у Затоці
Вночі 20 липня сталася пожежа у Затоці, загорілися бази відпочинку Граніт та Атлантида.
Внаслідок цього постраждав хлопець 1994 року народження, однак після огляду медиків від госпіталізації відмовився. Пожежу площею понад 500 кв. м вдалося загасити через годину.
Джерело: Бессарабія Інфо