У Затоці з рушниці застрелили подружжя

У Затоці вранці 20 липня, у районі станції Лиманська були знайдені тіла чоловіка та жінки.

За попередньою інформацією, це місцева подружня пара, яку застрелили із мисливської зброї.

Також відомо, що підозрюваний у скоєнні цього злочину є місцевим мешканцем Затоки, який наразі вже затриманий.

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За попередньою версією слідства, між зловмисником та жертвами виник конфлікт через певний борг. Подружжя відмовилось віддавати позичені гроші знайомому, а за сумісництвом своєму кумові, що і могло стати причиною вбивства.

Наразі триває слідство.

Надзвичайні події у Затоці

Вночі 20 липня сталася пожежа у Затоці, загорілися бази відпочинку Граніт та Атлантида.

Внаслідок цього постраждав хлопець 1994 року народження, однак після огляду медиків від госпіталізації відмовився. Пожежу площею понад 500 кв. м вдалося загасити через годину.

Джерело: Бессарабія Інфо