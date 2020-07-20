PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Затоці з рушниці застрелили подружжя

У Затоці вранці 20 липня, у районі станції Лиманська були знайдені тіла чоловіка та жінки.

За попередньою інформацією, це місцева подружня пара, яку застрелили із мисливської зброї.

Також відомо, що підозрюваний у скоєнні цього злочину є місцевим мешканцем Затоки, який наразі вже затриманий.

Читайте: Після зіткнення з водним скутером: в Затоці загинув відпочивальник

За попередньою версією слідства, між зловмисником та жертвами виник конфлікт через певний борг. Подружжя відмовилось  віддавати позичені гроші знайомому, а за сумісництвом своєму кумові,  що і могло стати причиною вбивства.

Наразі триває слідство.

Надзвичайні події у Затоці

Вночі 20 липня сталася пожежа у Затоці, загорілися бази відпочинку Граніт та Атлантида.

Внаслідок цього постраждав хлопець 1994 року народження, однак після огляду медиків від госпіталізації відмовився. Пожежу площею понад 500 кв. м вдалося загасити через годину.

Джерело: Бессарабія Інфо

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка