Захват заложников в Луцке: террорист угрожает дистанционно взорвать бомбу

Террорист из Луцка, который захватил автобус с заложниками, угрожает взорвать взрывное устройство в другом месте. Говорит, что у него есть дистанционное управление.

Об этом сообщили в прокуратуре Волынской области.

По предварительным данным, гражданин захватил рейсовый автобус пригородного сообщения с десятью пассажирами. Заставил приехать его на Театральную площадь в центре города.

— Мужчина сообщил, что автобус заминирован. Имеет на вооружении автомат и большое количество взрывчатки. Кроме того, по его словам, еще одно взрывное устройство в другом месте и может быть приведен в действие дистанционно, — заявили в прокуратуре.

Читайте: Захват заложников в Луцке — первое видео с места спецоперации

Прокуратура осуществляет процессуальное руководство следствия по факту захвата заложников, соединенного с угрозой уничтожения людей. Группу процессуальных руководителей в производстве возглавляет прокурор Волынской области.

Из автобуса прозвучало несколько выстрелов, повреждены два окна. Сведений о пострадавших пока нет.

На центральной площади Луцка мужчина захватил автобус с пассажирами. Заявил, что взорвет его, если не выполнят его условия.

Театральная площадь перекрыли полностью. На место происшествия приехал спецназ и снайперы.

В Луцк вылетел глава МВД Арсен Аваков. Дело взял на контроль президент Владимир Зеленский.

По данным МВД, заложников захватил мужчина по имени Максим Плохой. Он говорит, что выступает против системы власти в Украине.

Источник: прокуратура Волынской области