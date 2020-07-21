В связи с захватом заложников в автобусе в Луцке СБУ призвала жителей города ради собственной безопасности оставаться дома или на рабочих местах.

— СБУ совместно с другими правоохранительными органами делает все возможное для ликвидации угрозы и освобождения заложников. Просим жителей Луцка для собственной безопасности оставаться дома или на рабочих местах, — сообщили в СБУ.

Читайте: Захват заложников в Луцке — первое видео с места спецоперации

По информации СБУ, в заложниках находятся около 10 человек. Несколько выстрелов прозвучало из салона рейсового автобуса Берестечко-Красиловка.

Утром 21 июля в полицию позвонил мужчина и представился именем Максим Плохой. Он сообщил, что взял в заложники пассажиров автобуса.

У него полный арсенал оружия: гранаты и другое автоматическое оружие. По словам злоумышленника, в другой части города есть мина, которая должна сработать.

Максим Плохой выдвинул свои условия правоохранителям, сейчас с ним ведутся переговоры.