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Факти / Надзвичайні події

Стрілянина в Луцьку: СБУ уточнила кількість заручників і просить людей залишатися вдома

У зв’язку із захопленням заручників в автобусі в Луцьку СБУ закликала жителів міста заради власної безпеки залишатися вдома або на робочих місцях.

– СБУ спільно з іншими правоохоронними органами робить все можливе для ліквідації загрози і звільнення заручників. Просимо мешканців Луцька для власної безпеки залишатися вдома або на робочих місцях, – повідомили в СБУ.

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За інформацією СБУ, в заручниках знаходяться близько 10 осіб. Декілька пострілів пролунало з салону рейсового автобуса Берестечко-Красилівка.

Захоплення заручників у Луцьку

Вранці 21 липня в поліцію подзвонив чоловік і представився ім’ям Максим Плохой. Він повідомив, що взяв у заручники пасажирів автобуса.

У нього повний арсенал зброї: гранати і інша автоматичну зброя. За словами зловмисника, в іншій частині міста є міна, яка повинна спрацювати.

Максим Плохой висунув свої умови правоохоронцям, зараз з ним ведуться переговори.

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