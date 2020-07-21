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Факты / Происшествия

В Одессе мошенник одной банкнотой 44 раза пополнил счет на 50 тыс. грн

Одесская киберполиции разоблачила мошенника, который одной 200-гривневой купюрой 44 раза пополнил себе мобильный счет.

При помощи специального устройства — разрезанной банкноты и нитки — 29-летний злоумышленник “вытащил” из терминалов онлайн-платежей 50 тыс. грн.

Для многократного пополнения счета мошенник использовал терминалы в Одессе и области.

Далее средства с мобильного он переводил на электронные кошельки и карты банков, откуда уже снимал наличные.

За 44 уголовных правонарушения мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.

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В Мариуполе разоблачили мошеннический сall-центр

В Мариуполе 24-летний местный житель организовал сall-центр, участники которого выманивали реквизиты банковских карт у доверчивых граждан.

35 мошенников, которые работали в call-центре, ежедневно звонили людям, представляясь работниками банка.

Ежедневный доход злоумышленников составлял более 50 тыс. грн.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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