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Факти / Надзвичайні події

В Одесі шахрай однією банкнотою 44 рази поповнив рахунок на 50 тис. грн

Одеська кіберполіція викрила шахрая, який однією 200-гривневою банкнотою 44 рази поповнив собі мобільний рахунок.

За допомогою спеціального пристрою – розрізаної банкноти та нитки – 29-річний зловмисник “витягнув” із терміналів онлайн-платежів 50 тис. грн.

Для багаторазового поповнення рахунку шахрай використовував термінали в Одесі та області.

Далі кошти з мобільного він переводив на електронні гаманці та картки банків, звідки вже знімав готівку.

За 44 кримінальні правопорушення чоловіку загрожує до восьми років в’язниці.

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У Маріуполі викрили шахрайський сall-центр

У Маріуполі 24-річний місцевий мешканець організував сall-центр, учасники якого виманювали реквізити банківських карток у довірливих громадян.

35 шахраїв, які працювали у call-центрі, щодня телефонували людям, представляючись працівниками банку.

Щоденний прибуток зловмисників складав більше 50 тис. грн.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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