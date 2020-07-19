Программируют и обворовывают людей: в Раде взялись за борьбу с сектами

В Верховной Раде разрабатывают законопроект о противодействии деятельности деструктивных религиозных организаций, так называемых сект.

Об этом сообщила председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

В комитете считают, что настало время урегулировать деятельность финансовых учреждений, которые под видом религиозных организаций обворовывают украинцев, оказавшихся в беде.

Часто секты работают с “черными нотариусами”, добавила Третьякова.

Такие организации используют “целую систему с нейролингвистическим программированием”, объяснила глава комитета.

— Программированием начинают делать все, чтобы человек в эту организацию принес средства. Нужно, чтобы мы им противодействовали, — сказала Третьякова.

Читайте: Как аферисты отбирают квартиры — новая схема

Что такое деструктивная религиозная организация

Создатели деструктивных религиозных организаций методом умственных манипуляций, грубо говоря, “промывая мозги”, навязывают людям авторитарную идеологию, чтобы завладеть их имуществом.

Организаторы секты пытаются сделать завербованную группу людей замкнутой и обособленной от социума.

Так, например, организатор секты Круг слушателей в Ровно Петр Опанасюк, которого уже осуждали за мошенничество, уверял сторонников, что он четвертая реинкарнация Иисуса Христа, и в “судный день” спасется только тот, кто поверит в него как в Мессию.