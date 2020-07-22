Масштабное ДТП на трассе Киев-Чоп: столкнулись четыре авто, есть погибшие

Во Львовской области на трассе Киев-Чоп 21 июля произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей.

Вблизи села Угерско Стрыйского района водитель авто Infiniti выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan. После этого сразу произошло столкновение с другим авто — Peugeot Partner.

Также обломками от транспортных средств повреждений претерпело авто Mazda.

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По данным полиции во Львовской области, в результате ДТП водители Infiniti и Peugeot Partner погибли на месте от тяжелых травм. Пассажирка Peugeot Partner была госпитализирована с телесными повреждениями.

Известно, что за рулем Infiniti был 23-летний молодой человек, гражданин Иордании.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства масштабного ДТП на автодороге Киев-Чоп.

По факту ДТП начали дело ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Согласно ей предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы с запретом права управления транспортным средством до трех лет.

ДТП в Киеве

Недавно в Киеве автомобиль Mazda врезался в опору путепровода. ДТП произошло на проспекте Победы возле станции метро Берестейская.

Известно, что в результате столкновения авто с опорой пострадало несколько человек.